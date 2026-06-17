Bilancio Ue 2028-2034, UPB: rafforza orientamento verso obiettivi comuni, risultati e priorità strategiche

Affinché gli obiettivi della proposta possano essere pienamente raggiunti - afferma UPB . saranno necessarie risorse adeguate e una solida capacità di programmazione e attuazione

(Teleborsa) - Il Quadro Finanziario Pluriennale2028-2034 rafforza l’orientamento del bilancio europeo verso obiettivi comuni, risultati e priorità strategiche condivise. Lo sottolinea la Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), Lilia Cavallari nel corso dell'audizione che si è tenuta oggi sul quadro finanziario pluriennale (QFP) UE 2028-2034 nell’ambito dell’esame congiunto degli Atti UE delle Commissioni riunite Bilancio della Camera e del Senato e Politiche dell’Unione europea della Camera.





UPB sottolinea come "siano da approfondire alcune questioni di fondo: la stabilità delle basi imponibili delle nuove risorse proprie, la trasparenza del sistema, la distribuzione degli oneri tra Stati membri e la persistente centralità dei trasferimenti nazionali, che nel nuovo quadro finanziario continuerebbero a rappresentare circa l’84 per cento delle risorse complessive dell’Unione, e la presenza di adeguate garanzie che assicurino il coinvolgimento delle autorità regionali e locali nella programmazione e nel monitoraggio dei PPNR".



Affinché gli obiettivi della proposta possano essere pienamente raggiunti - afferma UPB - "saranno necessarie risorse adeguate e una solida capacità di programmazione e attuazione sia a livello centrale sia a livello locale, nonché un efficace coordinamento tra livello europeo, nazionale e territoriale".

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