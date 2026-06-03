Pininfarina nomina Gaurav Godbole Group Chief Financial Officer

(Teleborsa) - Con decorrenza dalla data odierna, Pininfarina annuncia l’ingresso di Gaurav Godbole nel ruolo di Group Chief Financial Officer, riportando direttamente all’Amministratore Delegato Paolo Dellachà.



Nel nuovo incarico, Gaurav Godbole - si legge in una nota - coordinerà la Direzione Finance, attualmente guidata da Roberta Miniotti, che manterrà il ruolo di SVP Global Finance nonché l’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari come confermato dal Consiglio di Amministrazione di Pininfarina e comunicato al mercato il 12 maggio 2026.



Manager di profilo internazionale, Gaurav Godbole vanta una consolidata esperienza nel Gruppo Tech Mahindra, maturata in contesti globali tra India, Belgio e Paesi Bassi. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito finance, con particolare focus su Financial Planning & Analysis, Controllership e Commercial finance nei settori dell’Information Technology e

dei Network Services.



Con una comprovata esperienza nella gestione delle funzioni finanziarie e nella guida di team internazionali, Gaurav Godbole supporterà la traiettoria di crescita di Pininfarina, contribuendo a migliorare le performance finanziarie e di redditività.

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