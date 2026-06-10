Eventi e scadenze del 10 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 10/06/2026

Appuntamenti:

Forum PA 2026 - Roma, Convention Center "La Nuvola" - Principale manifestazione nazionale dedicata all'innovazione della Pubblica Amministrazione e dei sistemi territoriali. Tema guida del Forum "Per una PA che genera futuro". Ci saranno numerosi ospiti del panorama nazionale ed internazionale, tra i quali, i ministri Zangrillo, Nordio, Foti, Pichetto Fratin, Bernini, Casellati e Urso, il Vicepresidente della Commissione Europea Fitto, i Sottosegretari Butti e Barachini, il DG del CNR, il Presidente dell'ISTAT e il DG di INAIL (da martedì 09/06/2026 a giovedì 11/06/2026)

ABI - "Supervision, Risks & Profitability 2026" - Milano, Auditorium Bezzi Banco BPM - La XXVI edizione dell'evento annuale è promosso da ABI in collaborazione con DIPO per supportare le banche e gli intermediari finanziari a sviluppare nuove strategie di crescita e innovazione nonostante i requisiti normativi sempre più stringenti. L'evento è dedicato ai temi della Vigilanza Europea e della gestione dei rischi (da martedì 09/06/2026 a mercoledì 10/06/2026)

Bank of Canada - Annuncio tassi di interesse - La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione

ILA Berlin Air Show 2026 - Aeroporto di Berlino-Brandeburgo (BER) - Il Salone internazionale aerospaziale di Berlino è una delle principali fiere europee dedicate ai settori aerospaziale, difesa e mobilità aerea sostenibile. L'evento, che si svolge ogni due anni, riunisce aziende, istituzioni e operatori del settore per presentare tecnologie innovative e discutere le prospettive dell'aviazione civile e militare, dell'aerospazio e delle soluzioni per una mobilità aerea più sostenibile (da mercoledì 10/06/2026 a domenica 14/06/2026)

Banca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve

Banca d'Italia - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Puglia", a Bari (Pubblicazione ore 10:15 e Presentazione pubblica ore 16:00); Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia del Friuli Venezia Giulia" a Trieste (Pubblicazione ore 11:00 e Presentazione pubblica ore 15:30); Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia del Lazio" a Roma (Pubblicazione ore 14:00 e Presentazione pubblica ore 14:30)

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte

08:15 - Camera dei Deputati - Vigilanza Rai, audizione Roberto Sergio e Paola Sciommeri - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolge l'audizione del direttore generale corporate della Rai, Roberto Sergio, e della direttrice infrastrutture immobiliari e sedi locali della Rai, Paola Sciommeri

10:00 - Asemblea annuale UNEM - Spazio Roma Eventi - L'assemblea UNEM (Unione Energie per la Mobilità) quest'anno ha come tema "Una strategia energetica europea – Sicurezza UE e competitività italiana nei nuovi equilibri globali". Sono previsti gli interventi dei ministri Tommaso Foti (Affari europei, PNRR e politiche di coesione), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e sicurezza energetica) e Adolfo Urso (Imprese e made in Italy), del viceministro Edoardo Rixi (Infrastrutture e trasporti) e della presidente ENEA Francesca Mariotti

10:30 - Assemblea generale Confcommercio 2026 - Roma, Auditorium Conciliazione - L'appuntamento si aprirà con la relazione del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e si chiuderà con l'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

10:30 - Rapporto UPB sulla politica di bilancio - Roma - Presentazione del Rapporto dell'UPB sulla politica di bilancio 2026, che si terrà a Palazzo del Seminario (S. Macuto) con la relazione della Presidente, Lilia Cavallari. Seguiranno gli approfondimenti tematici di Giampaolo Arachi e Valeria De Bonis, membri del Consiglio dell'UPB. È previsto l’intervento conclusivo di un alto rappresentante del MEF

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma - Cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Corte di Appello di Roma e di intitolazione dell'Aula Magna della Corte ai magistrati Mario Amato e Vittorio Occorso, alla presenza del Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Presentazione della Relazione Annuale della COVIP - Camera dei Deputati - Presentazione della Relazione Annuale della COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Il Presidente della COVIP, Mario Pepe, illustrerà i risultati dell'attività svolta nel 2025, delineando un quadro di sintesi sull’andamento dei settori vigilati (fondi pensione e casse di previdenza). Interverrà il sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro, Claudio Durigon

11:00 - Giornata Altagamma 2026 - Roma, Palazzo della Cancelleria - L'evento, moderato dalla DG di Altagamma Stefania Lazzaroni, sarà incentrato sul tema dei talenti giovanili e del loro ingresso e valorizzazione nel comparto di alta gamma. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Altagamma Matteo Lunelli, Paolo Boccardelli, Rettore della LUISS, Maria Latella, giornalista e scrittrice, Gianni Riotta, giornalista e Visitor Professor Princeton e Francesco Tamagni, Partner, Key2People

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Pininfarina - Assemblea: Bilancio

Poligrafici Printing - Assemblea: Bilancio





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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