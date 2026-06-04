Universal Music Group riacquista 14,2 milioni di azioni proprie da Pershing Square per circa 250 milioni

Bill Ackman liquida l'intera sua posizione nel gruppo per 1,5 miliardi di euro dopo il fallimento dell'acquisizione.

(Teleborsa) - Universal Music Group ha annunciato il riacquisto di 14.156.285 azioni ordinarie nell'ambito della dismissione dell'intera posizione detenuta dall'hedge fund Pershing Square, a un prezzo di 17,66 per azione per un corrispettivo complessivo di circa 250 milioni di euro.



L'operazione, ha spiegato l'azienda in una nota, è stata eseguita al di fuori del programma di buyback esistente da 500 milioni, ma nell'ambito dell'autorizzazione aggiuntiva da 500 milioni deliberata dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'assemblea degli azionisti del 13 maggio 2026. Le azioni riacquistate saranno destinate all'adempimento degli obblighi derivanti dal Global Equity Plan 2022 e/o alla riduzione del capitale sociale. Il titolo UMG cede quasi il 7% ad Amsterdam.



La cessione chiude definitivamente il capitolo dell'offerta di acquisizione lanciata da Bill Ackman ad aprile, quando Pershing Square aveva presentato una proposta non vincolante per rilevare l'intera UMG attraverso una combinazione aziendale con una SPAC da quotare a New York. Il corrispettivo offerto (5,05 euro per azione più 0,77 azioni della nuova entità) era stato rispinto dal CdA di UMG in quanto "sottovalutava in modo sostanziale e significativo" il gruppo.



Pershing Square ha ceduto complessivamente 80,6 milioni di azioni per un valore superiore a 1,5 miliardi di dollari. Secondo fonti citate da Bloomberg, Ackman stima di realizzare un profitto di circa 600 milioni di dollari dall'investimento.

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