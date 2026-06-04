Aon, continua la crescita in Italia con oltre 400 milioni di ricavi netti nel 2025

(Teleborsa) - Aon, azienda leader nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi e del capitale umano, conferma anche per il 2025 il proprio trend di crescita in Italia e all’interno della sub-region “Italia e Mediterraneo orientale”.



Nel 2025, in Italia, Aon ha registrato ricavi per oltre 403 milioni di euro al netto di retrocessioni e provvigioni al network. Tale performance, che include l’ambito riassicurativo operato attraverso la controllata Aon Reinsurance Italia, è frutto di un tasso di crescita della top-line a doppia cifra (+11%) rispetto al 2024.



Il Gruppo consolida la sua leadership nel mercato italiano con un aumento sia dei premi intermediati che del retention rate sui clienti (quest’ultimo superiore al 95%). Ottima la performance anche in merito alla generazione di new business (55 milioni nel 2025), frutto di una espansione della base clienti e del mix di prodotti venduti sia nel segmento Large Corporate che Middle Market.



L’intera sub-region “Italia e Mediterraneo orientale” (Italia, Cipro, Grecia, Israele, Malta e Turchia), guidata da Andrea Parisi, CEO Italy & Eastern Mediterranean, ha registrato nel 2025 una crescita del 12,6%, contribuendo in maniera significativa ai risultati dell’area EMEA di cui fa parte. In questo contesto si inserisce la nomina di Andrea Parisi a Chairman of Continental Europa a partire dal 1° gennaio 2027.



“Il 2025 ha rappresentato un altro anno di forte crescita per Aon, con risultati che confermano la solidità del nostro modello di business e la fiducia che clienti e partner continuano a riporre in noi”, ha dichiarato Andrea Parisi, CEO Italy & Eastern Mediterranean di Aon. “In quest’ottica stiamo accelerando lo sviluppo del nostro percorso strategico in Italia, basandoci su una segmentazione sempre più chiara del mercato e su scelte organizzative mirate. Forti del nostro posizionamento nel segmento Large Corporate, stiamo sviluppando una struttura dedicata con team specializzati e modelli di consulenza sempre più rispondenti alle esigenze delle medie imprese, con l’obiettivo di supportarle nella complessa gestione dei propri rischi e nelle decisioni strategiche che influiscono sulla competitività di lungo periodo”.

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