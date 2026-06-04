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Aon, continua la crescita in Italia con oltre 400 milioni di ricavi netti nel 2025

Assicurazioni, Finanza
Aon, continua la crescita in Italia con oltre 400 milioni di ricavi netti nel 2025
(Teleborsa) - Aon, azienda leader nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi e del capitale umano, conferma anche per il 2025 il proprio trend di crescita in Italia e all’interno della sub-region “Italia e Mediterraneo orientale”.

Nel 2025, in Italia, Aon ha registrato ricavi per oltre 403 milioni di euro al netto di retrocessioni e provvigioni al network. Tale performance, che include l’ambito riassicurativo operato attraverso la controllata Aon Reinsurance Italia, è frutto di un tasso di crescita della top-line a doppia cifra (+11%) rispetto al 2024.

Il Gruppo consolida la sua leadership nel mercato italiano con un aumento sia dei premi intermediati che del retention rate sui clienti (quest’ultimo superiore al 95%). Ottima la performance anche in merito alla generazione di new business (55 milioni nel 2025), frutto di una espansione della base clienti e del mix di prodotti venduti sia nel segmento Large Corporate che Middle Market.

L’intera sub-region “Italia e Mediterraneo orientale” (Italia, Cipro, Grecia, Israele, Malta e Turchia), guidata da Andrea Parisi, CEO Italy & Eastern Mediterranean, ha registrato nel 2025 una crescita del 12,6%, contribuendo in maniera significativa ai risultati dell’area EMEA di cui fa parte. In questo contesto si inserisce la nomina di Andrea Parisi a Chairman of Continental Europa a partire dal 1° gennaio 2027.

“Il 2025 ha rappresentato un altro anno di forte crescita per Aon, con risultati che confermano la solidità del nostro modello di business e la fiducia che clienti e partner continuano a riporre in noi”, ha dichiarato Andrea Parisi, CEO Italy & Eastern Mediterranean di Aon. “In quest’ottica stiamo accelerando lo sviluppo del nostro percorso strategico in Italia, basandoci su una segmentazione sempre più chiara del mercato e su scelte organizzative mirate. Forti del nostro posizionamento nel segmento Large Corporate, stiamo sviluppando una struttura dedicata con team specializzati e modelli di consulenza sempre più rispondenti alle esigenze delle medie imprese, con l’obiettivo di supportarle nella complessa gestione dei propri rischi e nelle decisioni strategiche che influiscono sulla competitività di lungo periodo”.
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