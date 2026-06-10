Apotex Health, debutto con slancio alla Borsa di Toronto

(Teleborsa) - Debutto con slancio per Apotex Health alla Borsa di Toronto mercoledì, le cui azioni hanno aperto a 28 dollari canadesi, circa il 17% al di sopra del prezzo dell’offerta pubblica iniziale di 24 dollari, valutando la società ampiamente al di sopra della raccolta di capitale da 1,3 miliardi completata prima della quotazione.



Si tratta di uno dei debutti più significativi sul mercato canadese degli ultimi anni e potrebbe incoraggiare altre società private a valutare un’offerta pubblica.



La quotazione arriva dopo che la società farmaceutica canadese ha prezzato un’offerta ampliata di 54,2 milioni di azioni, generando proventi lordi di circa 1,3 miliardi. Di tale importo, circa 850 milioni andranno alla società tramite un’emissione di nuove azioni, mentre gli azionisti esistenti hanno venduto circa 450 milioni di titoli nella parte secondaria dell’operazione.



Fondata nel 1974 da Barry Sherman, Apotex è cresciuta fino a diventare la più grande società farmaceutica con sede in Canada, con attività che spaziano dai farmaci generici ai biosimilari, dai farmaci di marca ai prodotti per la salute dei consumatori. La società serve mercati in tutto il continente americano e ha una presenza globale che include operazioni negli Stati Uniti, in Messico e in India. Apotex ha registrato ricavi di 3,5 miliardi di dollari e un utile netto di 374 milioni per l’esercizio fiscale conclusosi il 31 marzo: numeri in decisa crescita all'esercizio precedente che aveva riportato ricavi di 2,9 miliardi e una perdita netta di 147 milioni.



(Foto: sebastiaan stam su Unsplash)

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