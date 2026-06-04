NS Partners, il presidente Grégoire Notz assume la responsabilità della Branch Italiana

(Teleborsa) - NS Partners, big svizzero della gestione patrimoniale, ha annunciato un passaggio importante nella propria presenza in Italia. In particolare, Grégoire Notz, presidente del gruppo, ha assunto la responsabilità della Branch Italiana. Partner di lungo corso di NS Partners e figlio del socio fondatore, Grégoire Notz porta con sé quasi tre decenni di esperienza nel Gruppo, maturata sia nell’asset management sia nel wealth management.



Contestualmente, Giorgio Rocca, figura di riferimento consolidata nella squadra NS Partners con oltre cinque anni di esperienza come Head of Wealth Management in Italia, assume in questa nuova fase un mandato ampliato. Alla gestione della clientela si affianca ora la responsabilità per la crescita strutturata in Italia: dall'ampliamento della base clienti alla costruzione di nuove collaborazioni con professionisti e realtà del settore.



"L'Italia è un mercato strategico, con caratteristiche proprie che richiedono visione, radicamento e un approccio su misura - commenta Grégoire Notz - Il team italiano di NS Partners è pronto per questa sfida e sarà molto stimolante lavorare insieme".



In Italia, NS Partners offre servizi di gestione e consulenza patrimoniale alla clientela privata e istituzionale con un approccio indipendente e privo di conflitti di interesse.



(Foto: Carrie Allen www.carrieallen.com on Unsplash)

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