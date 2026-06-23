Titoli di Stato, MEF: in asta il 26 giugno BTP e CCTeu per 9 miliardi di euro

Le emissioni di fine mese

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato l'emissione di massimo 9 miliardi di euro di BTP e CCTeu. I titoli vanno in asta il 26 giugno 2026, con regolamento il 1° luglio.



In particolare, vanno in asta 2,5-3 miliardi di euro di BTP 5 Anni con scadenza 01/06/2031 e cedola annuale al 3,15%; 1-1,5 miliardi di euro di BTP 10 Anni con scadenza 01/02/2036 e cedola annuale al 3,45%; 2-2,5 miliardi di euro di BTP 10 Anni con scadenza 01/07/2036 e cedola annuale al 3,80%; 1,5-2 miliardi di euro di CCTeu con scadenza 15/04/2036.

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