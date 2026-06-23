Trump: Iran ha pienamente accettato ispezioni nucleari, colloqui stanno procedendo bene

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(Teleborsa) - "Nonostante le loro proteste e le false dichiarazioni in senso contrario, unite al martellante flusso di notizie false che fanno di tutto per rendere la vittoria degli Stati Uniti il ??più piccola e insignificante possibile, l'Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo (infinito")". Lo ha scritto il presidente statunitense, Donald Trump, sul suo profilo Truth Social,



"Questo garantirà "onestà nucleare" - ha aggiunto - Se non avessero accettato, non ci sarebbero stati ulteriori negoziati! Sulla base di ciò e di altre importanti concessioni fatte dall'Iran, ho acconsentito a lasciare aperto lo Stretto di Hormuz, senza ulteriore blocco navale. Tuttavia, tutte le navi rimarranno in posizione qualora fosse necessario reintrodurre il blocco, il che, a questo punto, sembra altamente improbabile".



"Il denaro e/o le sanzioni che il Tesoro degli Stati Uniti sta sbloccando saranno depositati in un conto fiduciario, controllato dagli Stati Uniti, e saranno utilizzati per l'acquisto di cibo e forniture mediche, esclusivamente dagli Stati Uniti, tra cui mais, grano e soia dai nostri grandi agricoltori americani - ha sottolineato Trump - Si tratta di beni di cui l'Iran ha disperatamente bisogno. Questa è una crisi umanitaria e ritengo necessario intervenire ora, prima che sia troppo tardi. I colloqui stanno procedendo bene!".



Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni nei confronti dell'Iran per 60 giorni a partire da ieri, dopo i primi colloqui per un nuovo accordo di pace. Sempre ieri, il vicepresidente USA JD Vance ha detto che i colloqui con i funzionari iraniani in Svizzera hanno posto buone fondamenta per un accordo di pace definitivo, anche se l'Iran ha negato di aver iniziato discussioni sul proprio programma nucleare.



In un post successivo, Trump ha detto che "ieri 19 milioni di barili di petrolio sono fuoriusciti dallo Stretto di Hormuz, un record assoluto", sottolineando che "i prezzi del petrolio stanno crollando e il mondo è un posto molto più sicuro".

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