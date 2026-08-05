Stretto di Hormuz, Trump: accordo possibile mercoledì o giovedì

Iran e Oman lavorano a un sistema di pedaggi. Il presidente Usa: non lo permetterò.

(Teleborsa) - Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe arrivare già mercoledì o giovedì, mentre Iran e Oman proseguono i negoziati per sbloccare la cruciale via di navigazione e favorire una possibile fine del conflitto. "Potrebbe succedere. Domani o dopodomani", ha detto Trump ai giornalisti, parlando martedì sera ora della California. "Sono stati fatti molti progressi".



I prezzi del petrolio sono scesi sulle prospettive di un'intesa che consentirebbe alle petroliere di transitare liberamente nel Golfo Persico. Il Brent al momento cede un ulteriore 0,7% e viene scambiato poco sotto i 79 dollari al barile. In calo anche il Wti (-1%) a 75 dollari.



Secondo quanto riporta l'Associated Press, l'accordo allo studio prevede che le navi entrino nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran ed escano da una rotta sotto controllo dell'Oman, con il pagamento di tariffe di servizio per sicurezza e tutela ambientale.



Trump ha però ribadito la propria contrarietà a eventuali pedaggi: "Non permetterò che li facciano pagare. Se qualcuno deve far pagare, lo faremo noi".



Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha spiegato che i colloqui con l'Oman puntano a "stabilire rotte di navigazione sicure in entrata e in uscita", nel rispetto della sovranità e della sicurezza nazionale di entrambi i Paesi.



Anche il segretario di Stato USA Marco Rubio ha confermato i progressi nei negoziati, precisando però che non si è ancora giunti a un'intesa definitiva. Sulla stessa linea il segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo cui un accordo potrebbe arrivare "oggi o domani".



Trump ha aggiunto che la riapertura dello stretto rappresenterebbe solo la prima fase, seguita da una seconda dedicata alla "denuclearizzazione" dell'Iran, un processo che "richiederà un po' di tempo".

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