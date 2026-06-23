UE approva aiuto di Stato tedesco di 76 milioni di euro a sostengo di QuantumDiamonds

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, un provvedimento tedesco di 76 milioni di euro a sostegno di QuantumDiamonds per la realizzazione di un nuovo impianto a Monaco di Baviera dedicato alla produzione di apparecchiature per il collaudo di semiconduttori. Il provvedimento contribuirà a rafforzare la posizione e l'autonomia dell'UE nella catena del valore dei semiconduttori, in linea con gli obiettivi definiti nell'European Chips Act e negli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029.



Scendendo nei dettagli, la Germania ha notificato alla Commissione il piano di sostegno al progetto "IPF-ATEST" di QuantumDiamonds. Questo progetto prevede lo sviluppo e la produzione di sistemi avanzati di metrologia e ispezione per l'industria dei semiconduttori, basati su sensori quantistici innovativi, che consentiranno il collaudo ad alta risoluzione e tridimensionale dei chip moderni. Sarà il primo sito produttivo nell'UE per sistemi innovativi di metrologia e ispezione per semiconduttori basati sulla tecnologia di rilevamento quantistico.



L'aiuto si concretizzerà in una sovvenzione diretta di 76 milioni di euro. Nell'ambito dell'accordo, QuantumDiamonds si è impegnata a: garantire un impatto più ampio con effetti positivi sulla catena del valore dei semiconduttori dell'UE, assicurando la sicurezza dell'approvvigionamento e incrementando la forza lavoro qualificata; rafforzare la collaborazione con università e istituti di ricerca;

dare priorità agli ordini in caso di carenza di approvvigionamento; creare opportunità per le PMI mettendo a disposizione parte del finanziamento a imprese high-tech in fase iniziale, start-up e laboratori accademici; condividere con la Germania gli eventuali profitti derivanti dal progetto, al di là delle previsioni attuali.



(Foto: Magnus Engø su Unsplash)

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