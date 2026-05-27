Cube Labs, assemblea approva delega per AuCap fino a 15 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Cube Labs , venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha approvato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento (in denaro o in natura), in una o più volte e in via scindibile o inscindibile, entro 5 anni dalla data della delibera assembleare e pertanto entro il 26 maggio 2031, per un importo complessivo massimo pari a 15 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni, anche con facoltà di escludere il diritto di opzione, nonché con possibilità di emettere azioni prive del diritto di voto, stabilendo volta per volta il numero di azioni da emettere, il prezzo di emissione delle azioni, nonché ogni altra caratteristica.

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