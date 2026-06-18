Poste Italiane, assemblea approva acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Poste Italiane , con il voto favorevole del 99,58% dei presenti, ha approvato la proposta di cui all'unico punto all'ordine del giorno e, dunque: ha autorizzato il CdA all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 5 milioni di azioni della società, rappresentative dello 0,383% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 125 milioni di euro. L'acquisto di azioni proprie è stato consentito per diciotto mesi a decorrere dall'odierna delibera assembleare; non è stato invece previsto alcun limite temporale per la disposizione delle azioni proprie acquistate; ha inoltre definito, secondo quanto proposto dal CdA, finalità - riferite alla destinazione delle azioni proprie a servizio dei Piani di incentivazione, nonché ad operazioni di copertura a fronte dell'esposizione derivante dai movimenti dell'azione Poste Italiane con riguardo agli obblighi di pagamento derivanti dal piano di remunerazione variabile a lungo termine ILT Phantom Stock Option (2026-2028) - termini e condizioni dell'acquisto e della vendita di azioni proprie, individuando in particolare le modalità operative di effettuazione delle operazioni di acquisto.

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