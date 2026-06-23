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USA, PMI manifatturiero in giugno

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USA, PMI manifatturiero in giugno
USA, PMI manifatturiero in giugno pari a 55,7 punti, in aumento rispetto al precedente 55,1 punti (la previsione era 54,6 punti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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