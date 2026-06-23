USA, PMI manifatturiero di giugno sale, contro le attese, a 55,7 punti

(Teleborsa) - A giugno, la stima flash sull'indice PMI Manifatturiero elaborato da S&P Global indica 55,7 punti, in aumento dai 55,1 punti di maggio e oltre i 54,6 punti attesi dagli analisti.



L'indicatore si conferma di sopra la soglia chiave dei 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione.



In rafforzamento anche l'indice del settore terziario. Sempre a giugno, la stima flash sul PMI dei servizi, pubblicata da S&P Global, indica 51,3 punti, che si confronta con i 50,7 di maggio e con i 51,1 del consensus.



Il PMI composito si attesta così a 52,2 punti dai 51,5 precedenti.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

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