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Unione Europea, PMI manifatturiero in giugno

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Unione Europea, PMI manifatturiero in giugno
Unione Europea, PMI manifatturiero in giugno pari a 51,3 punti, in calo rispetto al precedente 51,6 punti (la previsione era 51,6 punti).
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