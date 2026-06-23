Xenia, confermata B Corp secondo i nuovi standard globali B Lab

(Teleborsa) - Xenia Hôtellerie Solution , Hospitality Company con servizi di Accommodation, Tour Operator Incoming e catena alberghiera Phi Hotels con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, ha ottenuto per la seconda volta la certificazione B Corp, confermando il proprio impegno verso i più elevati standard di sostenibilità e responsabilità d'impresa.



La certificazione, conseguita a maggio 2026, è rilasciata secondo la nuova versione V2.1 degli Standard globali di B Lab, la più significativa revisione nella storia della certificazione B Corp, secondo B Lab.



Sulla base delle risultanze dell’ente di verifica B Lab, Xenia rientra tra le prime 9 aziende al mondo ad aver ottenuto la certificazione secondo i nuovi standard.

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