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Xenia, confermata B Corp secondo i nuovi standard globali B Lab

Finanza, Sostenibilità
Xenia, confermata B Corp secondo i nuovi standard globali B Lab
(Teleborsa) - Xenia Hôtellerie Solution, Hospitality Company con servizi di Accommodation, Tour Operator Incoming e catena alberghiera Phi Hotels con azioni negoziate su Euronext Growth Milan, ha ottenuto per la seconda volta la certificazione B Corp, confermando il proprio impegno verso i più elevati standard di sostenibilità e responsabilità d'impresa.

La certificazione, conseguita a maggio 2026, è rilasciata secondo la nuova versione V2.1 degli Standard globali di B Lab, la più significativa revisione nella storia della certificazione B Corp, secondo B Lab.

Sulla base delle risultanze dell’ente di verifica B Lab, Xenia rientra tra le prime 9 aziende al mondo ad aver ottenuto la certificazione secondo i nuovi standard.
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