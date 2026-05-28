Materia: l’AI di A2A per la tracciabilità intelligente dei rifiuti industriali

(Teleborsa) - A2A - attraverso A2A Life Ventures, la prima società in Italia creata da una corporate per integrare tutte le leve di open innovation - ha sviluppato Materia, una piattaforma digitale basata sull’intelligenza artificiale per la tracciabilità dei rifiuti industriali con l’obiettivo di ricostruire con precisione tutte le fasi del percorso di trattamento e valorizzazione di ogni scarto, sfruttando il potenziale dei dati lungo l’intero ciclo di gestione.



La soluzione è stata realizzata in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e con il contributo del Senseable City Lab del Massachusetts Institute of Technology di Boston, due eccellenze tecnologiche internazionali, ed è già operativa a livello sperimentale in 9 impianti di trattamento dei rifiuti di A2A Ambiente – leader in Italia nel settore ambientale – dove consente di gestire un'attività altrimenti complessa, che richiederebbe tempo e soluzioni industriali dedicate.



Materia è stata sviluppata con l’obiettivo di far evolvere la catena del valore della gestione dei rifiuti e la loro trasformazione da scarto in nuova materia ed energia: grazie all’analisi automatica e all'intelligenza artificiale, è possibile ottenere tutte le informazioni legate a ogni singolo conferimento – composizione, qualità, quantità e destinazione finale. La piattaforma utilizza modelli di machine learning e sistemi di computer vision per classificare i rifiuti in ingresso negli impianti e ricondurre puntualmente ogni materiale al proprio percorso di trattamento e valorizzazione.



"Con Materia diamo forma concreta alla nostra visione dell'intelligenza artificiale come leva per la creazione di nuovi modelli di business, oltre che come strumento di efficienza operativa", dichiara Patrick Oungre, CEO di A2A Life Ventures. "Trasformando i dati lungo l'intero ciclo dei rifiuti in un asset trasparente e accessibile, vogliamo contribuire a definire un nuovo standard europeo di tracciabilità e aprire un segmento di mercato finora inesplorato nell'industria del waste management, un contesto nel quale A2A può avere un ruolo rilevante".



Le aziende che conferiscono i propri rifiuti industriali presso gli impianti del Gruppo potranno beneficiare di questa soluzione per avere accesso diretto a dati come quantità, classificazione, tasso di recupero ed emissioni Scope 3: indicatori utili anche per l’elaborazione della rendicontazione ESG e delle strategie di sostenibilità.



Materia si configura come una soluzione per gli operatori del settore scalabile a livello europeo in grado di costruire un nuovo standard condiviso di trasparenza e tracciabilità nella filiera ambientale e di creare un nuovo segmento di business nel settore. Grazie alle informazioni fornite da questa piattaforma sarà possibile prevedere una migliore pianificazione delle operazioni e predisporre soluzioni customizzate per ciascun cliente: un cambio di paradigma nell’industria del settore ambientale.

Condividi

```