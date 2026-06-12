Amsterdam: su di giri ArcelorMittal

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di acciaio , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,28%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ArcelorMittal , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ArcelorMittal , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 61,31 Euro. Primo supporto visto a 58,57. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 56,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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