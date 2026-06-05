Amsterdam: movimento negativo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di acciaio , che tratta con una perdita del 2,41%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che ArcelorMittal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,33%, rispetto a +0,91% dell' indice di Parigi ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di ArcelorMittal rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 61,13 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 60,21. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 62,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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