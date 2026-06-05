Milano 11:36
50.186 +0,02%
Nasdaq 4-giu
30.408 0,00%
Dow Jones 4-giu
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Londra 11:37
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Francoforte 11:37
24.961 +0,06%

Amsterdam: movimento negativo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: movimento negativo per ArcelorMittal
Seduta in ribasso per il produttore di acciaio, che mostra un decremento del 2,41%.
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