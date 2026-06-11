Milano 10:09
50.508 +0,96%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:09
10.311 +0,55%
Francoforte 10:09
24.224 +0,12%

Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: scambi al rialzo per ArcelorMittal
Seduta positiva per il produttore di acciaio, che avanza bene del 2,94%.
Condividi
```