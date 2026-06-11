Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di acciaio , che avanza bene del 2,94%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di ArcelorMittal rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo di ArcelorMittal confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 57,88 Euro con primo supporto visto a 56,38. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 55,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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