Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Ribasso composto e controllato per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dell'1,41% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52.830. Primo supporto visto a 52.080. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51.830.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)