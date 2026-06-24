Milano 9:10
51.931 -0,18%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
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Londra 9:09
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24.771 -0,49%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 23/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno

Ribasso composto e controllato per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dell'1,41% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52.830. Primo supporto visto a 52.080. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51.830.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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