BF International perfeziona acquisto di F.lli Martini & C. con sostegno di BPER

(Teleborsa) - BF International (BFI), società controllata da B.F. , ha perfezionato l'acquisizione di F.lli Martini & C.. L'operazione è stata eseguita dal veicolo Sunflower, società controllata da Feed2Food Holding, a sua volta controllata da BFI. Sunflower ha ottenuto le risorse necessarie per l'acquisto, avvenuto al corrispettivo di 220 milioni di euro, quanto a 20 milioni di euro dal reinvestimento di alcuni venditori, quanto a 10 milioni di euro dalla stipula di un vendor loan con alcuni ulteriori venditori (diversi dai venditori reinvestitori), quanto a 80 milioni di euro dalla stipula di un contratto di finanziamento bancario e quanto a 110 milioni di euro dalla sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di Feed2Food. Questa, a sua volta, ha ottenuto le risorse tramite un aumento di capitale sociale sottoscritto per 50 milioni di euro da BFI e per 20 milioni di euro da BF nonché con l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile sottoscritto da un veicolo interamente controllato da Origine SGR per conto del fondo Origine Growth PE, per i residui 40 milioni di euro.



"Il Gruppo BF, con il perfezionamento dell'acquisizione di F.lli Martini, intende dare corso alla realizzazione del progetto industriale nel comparto delle proteine animali di qualità e promuovere nel percorso internazionale investimenti mirati alla sicurezza alimentare con tecnologie ed innovazione per il benessere animale e la sostenibilità ambientale", riferisce Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF e CEO di BF International.



Il Gruppo BF è stato assistito da BPER che ha agito con ruolo di Global Coordinator, Bookrunner e Banca Agente insieme a CDP - Cassa Depositi e Prestiti con ruolo di Mandated Lead Arranger e ha predisposto il finanziamento strutturato a supporto dell'Operazione.



"Siamo orgogliosi di aver affiancato il Gruppo BF in un'operazione di grande rilevanza industriale e strategica per il settore agrifood italiano - ha detto Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER CIB - Il nostro supporto testimonia l'impegno di BPER nel sostenere progetti di crescita e consolidamento industriale, valorizzando eccellenze nazionali e contribuendo allo sviluppo sostenibile della filiera agroalimentare".

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