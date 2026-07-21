De Cecco perfeziona acquisizione di RossoGargano: operazione da 70 milioni di euro

(Teleborsa) - La F.lli De Cecco ha completato l’acquisizione dell'intero capitale sociale di RossoGargano, società consortile agricola per azioni con sede in Foggia, dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie e verificato le condizioni previste dal contratto firmato il 1° giugno 2026.



RossoGargano, con sede a Foggia, è un primario operatore nel settore della produzione e trasformazione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali. Attraverso il coordinamento delle attività dei propri consorziati, la società gestisce e programma la coltivazione della materia prima, si occupa della trasformazione dei prodotti agricoli dei soci e di terzi presso i propri stabilimenti e ne promuove l'immissione sul mercato.



Il Cav. Filippo Antonio De Cecco, Presidente del Consiglio di Amministrazione della F.lli De Cecco, ha dichiarato: "Siamo particolarmente lieti di aver portato a termine questa operazione, del valore di circa 70 milioni di euro. L'acquisizione rappresenta un'importante tappa strategica per il Gruppo De Cecco, poiché ci permetterà di integrare e consolidare ulteriormente la nostra filiera produttiva, accrescere l'efficienza e la redditività in un comparto nel quale vantiamo già una solida presenza e offrire ai consumatori prodotti la cui qualità è garantita dal controllo diretto dell'intero ciclo produttivo, dalla coltivazione delle materie prime fino alla distribuzione sul mercato. Siamo convinti che questa operazione costituisca un passaggio determinante nel percorso di sviluppo e di crescita del nostro Gruppo".









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