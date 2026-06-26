Francoforte: in calo Kion

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Kion , con una flessione dell'1,95%.



Lo scenario su base settimanale di Kion rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Kion evidenzia un declino dei corsi verso area 38,38 Euro con prima area di resistenza vista a 39,37. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 38,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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