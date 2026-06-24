Europa incerta con Milano in frazionale calo

(Teleborsa) - Seduta incerta per le principali Borse del Vecchio Continente, con Piazza Affari in frazionale ribasso.



Dopo il forte calo globale registrato ieri dai titoli legati all'intelligenza artificiale, i mercati rimangono cauti in attesa soprattutto dei risultati di Micron, in uscita dopo la chiusura di Wall Street e che potrebbero fornire indicazioni chiave se gli investimenti in AI siano in grado di generare rendimenti tangibili e di sostenere il rally delle aziende del settore.



Sullo sfondo restano monitorati gli sviluppi geopolitici mentre si sta gradualmente normalizzando il traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, il presidente USA Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui prezzi della benzina che, a suo dire, non stanno diminuendo abbastanza rapidamente.



Dall'agenda macro europea, l'indice IFO tedesco di giugno si è attestato, come previsto a 85,6 punti rispetto agli 85 punti di maggio (rivisto da 84,9). In modesto rialzo anche il sottoindice relativo alle aspettative, che si posiziona a 84,1 punti dagli 83,9 precedenti (rivisto da 83,8), risultando tuttavia inferiore agli 85 stimati. Bene pure l'indice sulle condizioni attuali, pari a 87 punti, al di sopra rispetto agli 86 del consensus e agli 86,1 di maggio.



Seduta in frazionale ribasso per l' euro / dollaro USA , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,32%. Scambia in retromarcia l' oro , che scivola a 4.071,8 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,23%), che ha toccato 71,58 dollari per barile.



Lieve peggioramento dello spread , che sale a +72 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,63%.



Tra i mercati del Vecchio Continente scivola Francoforte , con un netto svantaggio dello 0,82%, resta vicino alla parità Londra (-0,01%), e si muove in modesto rialzo Parigi , evidenziando un incremento dello 0,33%.



A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB , che scende a 51.900 punti, con uno scarto percentuale dello 0,24%; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share , che scambia sotto i livelli della vigilia a 54.576 punti.



Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,25%); sulla stessa linea, variazioni negative per il FTSE Italia Star (-0,95%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, Poste Italiane avanza del 2,52%.



Si muove in territorio positivo Telecom Italia , mostrando un incremento dell'1,69%.



Bilancio positivo per Ferrari , che vanta un progresso dell'1,23%.



Sostanzialmente tonico STMicroelectronics , che registra una plusvalenza dell'1,18%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio , che ottiene -5,59%.



In rosso Nexi , che evidenzia un deciso ribasso del 2,09%.



Spicca la prestazione negativa di Italgas , che scende dell'1,91%.



Unipol scende dell'1,90%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, De' Longhi (+2,68%), D'Amico (+2,20%), Technoprobe (+2,05%) e Tamburi (+1,51%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Moltiply Group , che ottiene -4,17%.



Calo deciso per Sanlorenzo , che segna un -2,3%.



Sotto pressione Technogym , con un forte ribasso del 2,21%.



Soffre Sesa , che evidenzia una perdita dell'1,97%.

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