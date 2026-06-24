Eurozona, studio BCE: impatto di 0,4 punti su PIL per shock energetico da guerra

(Teleborsa) - Lo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente ridurrà la crescita del PIL reale dell'Eurozona di circa 0,4 punti percentuali quest'anno. È quanto emerge da uno studio della Banca centrale europea (BCE), firmato dall'economista Johannes Gareis.



A differenza di altri episodi, viene evidenziato, "l'impatto si accumulerà probabilmente gradualmente nel corso dell'anno" e "ciò riflette l'ulteriore e sostanziale aumento dei prezzi del petrolio previsto nel secondo trimestre del 2026 e il percorso più persistente implicito nella curva dei futures".



Rispetto alle precedenti grandi interruzioni geopolitiche dell'offerta di petrolio, l'attuale shock sembra essere "di entità intermedia", scrive Gareis. Sebbene i livelli massimi dei prezzi del petrolio siano stati sostanzialmente simili a quelli osservati dopo l'invasione russa dell'Ucraina all'inizio del 2022, l'aumento dei prezzi del petrolio innescato dall'attuale shock è stato finora maggiore dell'aumento osservato dopo l'invasione russa. Tale shock rifletteva le interruzioni dell'offerta e la maggiore incertezza sulle esportazioni di petrolio russe, in un contesto di domanda di petrolio persistentemente elevata in seguito alla pandemia di COVID-19 e di un aumento molto più marcato dei prezzi del gas naturale. Tuttavia, l'aumento del prezzo del petrolio dovuto all'attuale shock è inferiore a quello osservato durante la Guerra del Golfo all'inizio degli anni '90, quando l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq ridusse significativamente l'offerta di petrolio sul mercato.



Nelle conclusioni dello studio viene sottolineato che l'entità dell'impatto dell'attuale shock rimane molto incerta e dipenderà dalla portata e dalla persistenza dell'aumento del prezzo del petrolio. "Gli effetti sull'attività economica tendono a persistere anche dopo l'inversione di tendenza del prezzo del petrolio, pertanto anche un rapido calo dei prezzi del petrolio comporterebbe comunque perdite di produzione non trascurabili nell'Eurozona", viene spiegato. Inoltre, interruzioni più ampie delle catene di approvvigionamento e ripercussioni sul mercato del gas potrebbero amplificare ulteriormente l'impatto, al di là di quanto rilevato dalle stime storiche. Finora, tuttavia, i prezzi del gas sono rimasti relativamente stabili, probabilmente a causa della limitata dipendenza dell'Europa dal gas naturale proveniente dal Medio Oriente.

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