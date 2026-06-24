Execus sale al 100% di Adasta Media con esborso di 811 mila euro di cui 50% cash

(Teleborsa) - Execus , società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore MarTech, ha reso noto che gli attuali soci di minoranza di Adasta Media - Simone Chizzali e Filippo Marchio Semiglia - hanno esercitato congiuntamente il diritto di opzione Put a loro spettante. L'opzione Put, disciplinata ai sensi della scrittura privata di governance sottoscritta tra le parti il 14 dicembre 2023, ha per oggetto la vendita a Execus di tutte le quote complessivamente detenute dai soci di minoranza, rappresentative del restante 49% del capitale sociale.



Il valore dell'Opzione Put, determinato come da contratto applicando la formula 5x EBITDA Adjusted 2025 - PFN al 31.12.25, è pari a 810.558 euro di cui il 50% da riconoscere in cash e il 50% da riconoscere attraverso l'assegnazione di 332.196 azioni Execus di nuova emissione (pari al 4,17% del capitale sociale di Execus post emissione), valorizzate sulla base della media ponderata del valore di borsa del titolo Execus degli ultimi 3 mesi dall'esercizio dell'opzione e pari a 1,22 euro per azione.



Al fine dotare la società di nuove risorse per l'operazione straordinaria, efficientando al contempo le disponibilità di cassa esistenti, la società ha deciso di ricorrere ad un finanziamento bancario a medio-lungo termine dell'importo di 500 mila euro. Tale linea di credito è già stata deliberata da BPM , in qualità di banca finanziatrice, e sarà erogata entro il 6 luglio 2026.

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