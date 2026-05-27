Ariston sale al 100% di Chromagen Australia con esborso di 20,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Ariston , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha esercitato la call option per l'acquisizione del restante 49% di Chromagen Australia, già partecipata al 51% e consolidata integralmente, raggiungendo così il 100% del capitale sociale.



Nel 2025, Chromagen Australia ha generato ricavi pari a circa 150 milioni di AUD (circa 85 milioni di euro) e ha evidenziato una solida traiettoria di crescita dall'acquisizione, sostenuta da dinamiche di mercato favorevoli e facendo leva sulle tecnologie avanzate e sull'ampio portafoglio prodotti di Ariston Group.



L'operazione fa seguito all'acquisizione iniziale di una partecipazione del 51% in Chromagen Australia, completata il 5 gennaio 2022. Il corrispettivo per la restante quota del 49% ammonta a 33,6 milioni di AUD (20,4 milioni di euro), come definito nell'accordo siglato il 31 maggio 2023 con gli azionisti di minoranza. L'operazione è stata regolata per cassa utilizzando le risorse finanziarie esistenti di Ariston Group, senza impatto sull'indebitamento finanziario netto.

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