SpaceX, da Blackrock ordine di azioni per almeno 5 mld di dollari in vista Ipo

(Teleborsa) - BlackRock
ha effettuato un ordine di acquisto
di azioni SpaceX
per almeno 5 miliardi di dollari
in vista dell'IPO in calendario domani 12 giugno
.
E' quanto emerge da rumours riportati da un articolo del Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei fatti, aggiungendo che anche altri grandi gestori patrimoniali hanno presentato ordini di entità simile
, in attesa della quotazione in borsa della società.
Investitori individuali avrebbero richiesto azioni dell'azienda spaziale fondata da Elon Musk per un valore superiore a 70 miliardi di dollari
, secondo fonti vicine alla vicenda. Inoltre, la società avrebbe ricevuto ordini anche da fondi sovrani e family office. In particolare, un singolo family office avrebbe richiesto azioni per oltre 1 miliardo di dollari.
Ieri si è intanto chiuso il book degli ordini
di SpaceX e le banche incaricate dalla società sono al lavoro per assegnare le azioni in vista del debutto in Borsa.(Foto: SpaceX su Unsplash)