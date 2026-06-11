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SpaceX, da Blackrock ordine di azioni per almeno 5 mld di dollari in vista Ipo

Finanza, Scienza e tecnologia
SpaceX, da Blackrock ordine di azioni per almeno 5 mld di dollari in vista Ipo
(Teleborsa) - BlackRock ha effettuato un ordine di acquisto di azioni SpaceX per almeno 5 miliardi di dollari in vista dell'IPO in calendario domani 12 giugno.

E' quanto emerge da rumours riportati da un articolo del Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza dei fatti, aggiungendo che anche altri grandi gestori patrimoniali hanno presentato ordini di entità simile, in attesa della quotazione in borsa della società.

Investitori individuali avrebbero richiesto azioni dell'azienda spaziale fondata da Elon Musk per un valore superiore a 70 miliardi di dollari, secondo fonti vicine alla vicenda. Inoltre, la società avrebbe ricevuto ordini anche da fondi sovrani e family office. In particolare, un singolo family office avrebbe richiesto azioni per oltre 1 miliardo di dollari.

Ieri si è intanto chiuso il book degli ordini di SpaceX e le banche incaricate dalla società sono al lavoro per assegnare le azioni in vista del debutto in Borsa.

(Foto: SpaceX su Unsplash)
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