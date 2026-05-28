USA, ordini beni durevoli aprile +7,9%: meglio di stime

(Teleborsa) - Crescono più del previsto gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di aprile.



Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (Bureau of the Census), gli ordini hanno evidenziato una salita del 7,9% su base mensile dopo il +1,3% del mese precedente. Le stime di consensus indicavano un incremento del 4%.



Il dato "core", ossia al netto degli ordinativi del settore trasporti, fa segnare un +1,1%, come nel mese precedente e rispetto al +0,5% atteso.



Se si esclude il settore della difesa, gli ordinativi sono scesi dell'1,1%, dopo il +3,9% precedente.

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