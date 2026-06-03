Milano 16:42
50.133 -0,88%
Nasdaq 16:42
30.673 +0,04%
Dow Jones 16:42
50.920 -0,76%
Londra 16:42
10.336 -0,36%
Francoforte 16:42
24.765 -1,43%

USA, ordini industria aprile crescono oltre attese

Economia, Macroeconomia, Industria
USA, ordini industria aprile crescono oltre attese
(Teleborsa) - Crescono più del previsto gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di aprile gli ordini hanno evidenziato una salita del 4,8% dopo la crescita dell'1,8% riportata a marzo e contro il +4,6% stimato dal consensus.

Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dell'1,3%, dopo il +1,8% di marzo, mentre al netto del settore difesa sono cresciuti dell'1,1% (uguale al mese precedente).
Condividi
```