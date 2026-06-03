USA, ordini industria aprile crescono oltre attese

(Teleborsa) - Crescono più del previsto gli ordinativi all'industria statunitensi. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, nel mese di aprile gli ordini hanno evidenziato una salita del 4,8% dopo la crescita dell'1,8% riportata a marzo e contro il +4,6% stimato dal consensus.



Al netto del settore dei trasporti, gli ordini sono saliti dell'1,3%, dopo il +1,8% di marzo, mentre al netto del settore difesa sono cresciuti dell'1,1% (uguale al mese precedente).

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