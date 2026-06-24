Giorgetti: non c'è scadenza su attivazione SAFE, per scostamento attendiamo dettagli UE

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(Teleborsa) - Sul ricorso dell'Italia ai prestiti europei SAFE, che hanno "degli aspetti di convenienza in termini di durata e di tasso", "non c'è una scadenza da parte nostra per la quale dobbiamo decidere quanto e su quali programmi militari che sono già contenuti peraltro nel bilancio dello Stato". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finance, Giancarlo Giorgetti, riferendosi alla "polemica sui tempi" relativi alla definizione della spesa per la difesa dell'Italia.



"È diverso, ho cercato di spiegarlo, il tema dell'aumento delle spese della difesa, che richiedono uno scostamento di bilancio che non può essere deciso soltanto dal governo né dal ministro dell'Economia ma come dice la Costituzione lo decide il Parlamento ed è quello che sarà a settembre".



"Presumibilmente - ha aggiunto Giorgetti a margine di un convegno al Cnel, secondo quanto riporta ANSA - stanno uscendo gli ultimi dettagli da parte della Commissione europea sull'utilizzo delle clausole di flessibilità. Quando avremo un chiaro quadro potremo decidere perché se decidiamo su cose che non sappiamo possiamo fare anche degli errori".

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