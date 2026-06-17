Brembo, JV con la cinese Ningbo SAFE Brakes Systems per ABS per moto in India

(Teleborsa) - Brembo , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, e Ningbo SAFE Brakes Systems, leader di mercato nel settore ABS per motocicli in Cina, hanno firmato una joint venture per la creazione di una nuova società, BRSF Active Safety Solutions, dedicata alla produzione di sistemi ABS per il mercato motociclistico indiano.



Brembo detiene una quota di maggioranza del 60% nella joint venture, che si concentrerà sull’assemblaggio locale e sulla fornitura di ABS per motocicli destinati al mercato indiano. Le attività saranno svolte presso un impianto produttivo dedicato a Chakan (Pune), uno dei principali hub industriali automobilistici e motociclistici dell’India, nelle immediate vicinanze dello stabilimento Brembo India.



Il progetto prevede l’installazione di linee di assemblaggio altamente avanzate e automatizzate, a testimonianza della forte attenzione alla qualità, all’efficienza e all’eccellenza industriale. Lo stabilimento impiegherà circa 50 persone, con un incremento progressivo in linea con i volumi produttivi e la localizzazione della catena di approvvigionamento.



"La joint venture con Ningbo SAFE Brakes Systems riflette il nostro impegno nel supportare l’evoluzione progressiva degli standard di sicurezza per motocicli in India - ha dichiarato Andrea Paganessi, Chief Operating Officer della Motorcycle GBU di Brembo - Forti della nostra lunga esperienza nel mercato indiano e investendo nella produzione locale e nelle capacità industriali, intendiamo accompagnare la transizione del mercato verso soluzioni frenanti sempre più avanzate".

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