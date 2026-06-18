Giorgetti, se crisi si risolve spazi per famiglia in manovra

(Teleborsa) - "Se la situazione internazionale si "dovesse risolvere in senso positivo, si aprirebbero degli spazi significativi da poter utilizzare nei confronti della politica della famiglia
che è una costante della nostra azione in questi anni di governo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, i
n videocollegamento al Festival umano tutto intero, promosso dal network Ditelo sui tetti parlando della prossima legge di bilancio.
"Ho ascoltato le proposte delle famiglie molto numerose. Dobbiamo segnarcelo in rosso da ricordare perché è una cosa giusta da fare e sicuramente non è di quelle che scassano il conti" non essendo molte queste famiglie.
Situazione internazionale c
he dovrebbe andare verso una normalizzazione visto che proprio in queste ore Usa e Iran hanno firmato elettronicamente il memorandum of understanding per mettere fine alla guerra.