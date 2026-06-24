In Veneto CDP ha mobilitato 7,1 miliardi a favore di imprese ed enti locali

Oltre 13.000 imprese venete sostenute da CDP tra il 2022 e il 2025

(Teleborsa) - Nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Veneto e risposte efficaci alle sfide che le aziende devono affrontare, accorciando le distanze tra le Istituzioni e i territori. Sono questi i principali obiettivi del Roadshow di CDP e Confindustria 'Insieme per il futuro delle imprese' che oggi ha fatto tappa a Venezia, dopo Roma, Cagliari, Bologna, Firenze, Bari, Torino e Napoli.



L’appuntamento ha visto riunirsi numerosi rappresentanti del mondo dell’imprenditoria locale ed è stato l’occasione per rafforzare il dialogo e l’interazione con le aziende del territorio veneto con lo scopo di sostenere le priorità strategiche della Regione e di tutto il Paese guardando a specifiche aree d’intervento definite dall’Accordo firmato a Roma dal Presidente di Confindustria Emanuele Orsini e dall’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco.



L’incontro mira a individuare strategie comuni per sostenere lo sviluppo delle infrastrutture per la transizione energetica e per l’economia circolare, supportare gli investimenti delle imprese in innovazione e digitalizzazione, rilanciare il Mezzogiorno e rafforzare l’autonomia strategica nazionale della filiera aerospaziale e della difesa. A questi obiettivi si aggiunge il sostegno alla promozione dell’imprenditoria giovanile nonché a tutte quelle attività volte alla riduzione dei divari territoriali per uno sviluppo economico più equilibrato.



Tali obiettivi verranno perseguiti da CDP e Confindustria lavorando alla definizione di nuovi strumenti di finanza alternativa e di sostegno all’accesso al credito che prevedano anche l’impiego di risorse pubbliche e di terzi, oltre che di natura comunitaria. La collaborazione promuoverà inoltre l’utilizzo di strumenti di equity (rafforzando l’espansione del Private Equity e del Venture Capital), lo sviluppo di iniziative per il credito agevolato e il potenziamento del sistema nazionale di garanzia, oltre che soluzioni residenziali a condizioni sostenibili per i dipendenti a basso reddito e con esigenze di mobilità lavorativa.



CDP e Confindustria potranno poi condividere l’impegno per sostenere la crescita all’estero delle aziende venete attraverso gli strumenti dedicati all’export e all’internazionalizzazione dando slancio alle principali filiere strategiche locali e nazionali. Infine, verrà promossa la partecipazione del tessuto imprenditoriale ai progetti dedicati alla cooperazione internazionale con particolare attenzione ai mercati del Continente africano.



La tappa di Venezia del Roadshow 'Insieme per il futuro delle imprese' ha visto la partecipazione del Presidente di CDP Giovanni Gorno Tempini, dell’Amministratore Delegato di CDP Dario Scannapieco, del Vicepresidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco Angelo Camilli, della Presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carron e del Presidente di Confindustria Veneto Raffaele Boscaini. Dopo un inquadramento economico a cura del Capo Economista e Direttore Strategie Settoriali e Impatto di CDP Andrea Montanino, la giornata è proseguita con dei panel tematici per approfondire le esperienze delle imprese e le opportunità di crescita anche sul fronte dell’innovazione e della proiezione verso l’estero con il Direttore Business di CDP Andrea Nuzzi, il Direttore Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali di CDP Carlo Rossotto, la Presidente di CDP Venture Capital Anna Lambiase, il Presidente di CDP Real Asset Michele Zuin, il Direttore Export e Finanza Agevolata di SIMEST Carolina Lonetti, la Senior Partner del Fondo Italiano di Investimento SGR Marzia Bartolomei Corsi, il Presidente di Tecnica Group Alberto Zanatta e l’Amministratore Delegato di FITT, Federico Cuman.















Giovanni Gorno Tempini, Presidente di CDP, ha dichiarato: "La tappa in Veneto del Roadshow di CDP e Confindustria rappresenta un momento di particolare rilevanza nel percorso di avvicinamento di Cassa ai territori. In una Regione che esprime un tessuto produttivo tra i più dinamici del Paese, è fondamentale consolidare un dialogo costante e qualificato con le imprese, in stretta sinergia con le Istituzioni locali, per costruire le migliori condizioni che permettano un maggiore sviluppo del territorio. In questa prospettiva, CDP guarda al futuro con una visione di lungo periodo, orientata a valorizzare il capitale produttivo e sociale del Veneto, trasformando le potenzialità in opportunità concrete e durature per l’intero sistema Paese".



Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di CDP, ha dichiarato: "Il Veneto è una delle principali locomotive economiche e industriali del Paese, caratterizzata da un tessuto imprenditoriale dinamico e orientato all’innovazione e all’export. CDP ha una forte presenza in questo territorio: tra gennaio 2022 e dicembre 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha destinato 7,1 miliardi a sostegno di imprese, infrastrutture essenziali ed enti pubblici della Regione, raggiungendo oltre 13.000 aziende e finanziando complessivamente 248 Comuni. Con l’incontro di oggi, insieme a Confindustria, intendiamo consolidare ulteriormente questo impegno, contribuendo alla creazione di nuove opportunità di crescita per il Veneto e per l’intero sistema produttivo del Nord Est".



Paola Carron, Presidente di Confindustria Veneto Est, ha dichiarato: "La sfida di crescere e di competere passa oggi da un rafforzamento strutturale del capitale e della governance, soprattutto per le PMI. Da una cultura d’impresa sempre più orientata alla crescita dimensionale, attraverso reti, aggregazioni, apertura del capitale per investire ed innovare. In questo quadro, l’accordo tra Confindustria e CDP e l’impegno del Gruppo di destinare alle imprese oltre il 60% delle risorse costituiscono una scelta strategica e una leva essenziale di politica industriale, anche per il Veneto: nuovi strumenti di credito, finanza ed equity accessibili anche alle PMI, mettendo al centro investimenti, innovazione, filiere e tecnologie ad alto potenziale, soluzioni per l’abitare sostenibile e giovani. La crescita è una missione collettiva che deve vederci tutti attori protagonisti: istituzioni, associazioni d’impresa e sindacati, banche e finanza. Come Confindustria Veneto Est, sentiamo forte questa responsabilità, affinché produca risultati misurabili, diffusi e duraturi a beneficio dell’economia e dei nostri territori".



Raffaele Boscaini, Presidente di Confindustria Veneto, ha dichiarato: "Per competere sui mercati globali, gli imprenditori hanno oggi una duplice necessità: accelerare sugli investimenti – legati in particolare alla transizione green e digitale – e disporre di strumenti finanziari flessibili e accessibili. Lo sviluppo delle nostre aziende, infatti, non può giocarsi solo sul credito ordinario, fondamentale per la quotidianità ma non più sufficiente a livello strategico. È necessario un cambio di passo culturale che incentivi la diffusione dell’equity, ma soprattutto serve una grande operazione di sistema che coinvolga tutti gli stakeholder – parti sociali, banche, confidi e investitori – attorno a un 'piano del credito' condiviso. In questo contesto, la collaborazione con le istituzioni, a partire dalla Regione e da partner strategici come CDP, sono leve formidabili per sbloccare il potenziale inespresso delle nostre PMI, favorire l'innovazione e sostenere una crescita che sia non solo competitiva, ma strutturale e sostenibile nel tempo".





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