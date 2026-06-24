Eventi e scadenze del 24 giugno 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 24/06/2026

Appuntamenti:

Banca d'Italia - Cagliari - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia della Sardegna" - Pubblicazione ore 12:00 - Presentazione pubblica ore 17:00 - All'evento di presentazione del rapporto partecipa il Vice Direttore Generale Sergio Nicoletti Altimari

Banca d'Italia - Perugia - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia dell'Umbria" - Pubblicazione ore 11:30 - Presentazione pubblica ore 11:30

WMF2026 - We Make Future - BolognaFiere - 13ª edizione della Fiera Internazionale su Innovazione, Tech, AI & Digital, che connette imprese, AI e digital agency, software house, startup/scale-up, istituzioni e investitori da 90 Paesi. 70.000 mq di area fieristica: oltre 800 espositori, 14 Distretti, 2.800 incontri B2B, 100+ eventi (inclusi Business Matching e open innovation), 90 Sale Formative, concerti, awards e molto altro. (da mercoledì 24/06/2026 a venerdì 26/06/2026)

Banca d'Italia - L'Aquila - Presentazione del rapporto annuale sul 2025 "L'economia dell'Abruzzo" - Pubblicazione ore 11:00 - Presentazione pubblica ore 11:00

Riunione dei Leader dell'E5 - Riunione dei capi di Stato e di governo di Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Polonia a Berlino. Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

09:45 - COMGEST - "Azioni nei Paesi Emergenti e Giappone: come e perché investire" - SACHI Milano, Palazzo Cordusio - Media breakfast durante il quale gli esperti di Comgest parleranno dei Mercati azionari dei Paesi Emergenti e del Giappone e come far fronte alle turbolenze sui mercati con un approccio Quality Growth

10:00 - Assemblea annuale ASSIFACT 2026 - Mialno, Auditorium UniCredit Tower Hall - Assemblea dell'Associazione Italiana per il Factoring dal titolo "FACTORING PLUS ULTRA - alla scoperta delle nuove frontiere del credito". Tra gli interventi, il Presidente e il Segretario Generale di Assifact e l'AD di UniCredit Factoring

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Auditorium della Tecnica - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento di lancio dedicato al rafforzamento della filiera nazionale dell'aerospazio e della difesa, elaborato dal Centro studi di Confindustria aerospazio

10:00 - CGT & AIAS - Press Day: sicurezza sul lavoro e innovazione nei cantieri - Filiale CGT di Carugate (MI) - Incontro promosso da CGT (Gruppo TESYA e dealer Caterpillar) insieme ad AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) dedicato all'evoluzione delle tecnologie a supporto della sicurezza sul lavoro nei settori cave, costruzioni e industria. Ci saranno interventi istituzionali e contributi accademici. Tra gli interventi, in presenza e in collegamento, Lino Tedeschi (Presidente Esecutivo del Gruppo TESYA), Nunzia Catalfo (Consigliere di Amministrazione INAIL - ex Ministro del Lavoro) e Walter Rizzetto (Presidente della Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati)

11:00 - Istat - Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - III e IV trimestre 2025

11:00 - CDP e Confindustria - "Insieme per il futuro delle imprese" - Marghera (Venezia) via delle Industrie 19 (sede Confindustria Veneto Est) - Tappa in Veneto del Roadshow di CDP e Confindustria per la presentazione delle opportunità e degli strumenti a favore delle imprese del territorio. Intervengono il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, l'AD di CDP, Dario Scannapieco, la Presidente Confindustria Veneto Est, Paola Carron, il Presidente Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini, e il Vice Presidente Confindustria per Credito, Finanza e Fisco, Angelo Camilli

11:00 - Attività di Governo - Giorgia Meloni all'anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa a Foggia alle celebrazioni per il 252° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza

11:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Camera dei Deputati - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla conferenza stampa dedicata alla celebrazione dei 50 anni dell'azienda Zanellato e del riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale

13:00 - MADE Future Industry Awards 2026 - Roma, Palazzo Piacentini - Tappa conclusiva dei MADE Future Industry Awards, evento organizzato da MADE Competence Center Industria 4.0 al quale partecipano, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, Marco Taisch, Presidente di MADE Competence Center 4.0 e Marco Nocivelli, Vicepresidente Confindustria per le Politiche Industriali e il Made in Italy

15:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Riello - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Riello

17:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Speedline - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il Tavolo Speedline

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

Mfe-Mediaforeurope Nv - Assemblea: Approvazione 2025 Financial Statements

EEMS - CDA: Bilancio

Sanlorenzo - Appuntamento: Presentazione analisti





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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