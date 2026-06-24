Intercos, 24 obiettivi ESG al 2035 nel nuovo Piano di Sostenibilità

(Teleborsa) - Intercos presenta il nuovo Piano di Sostenibilità 2026–2035, una roadmap che definisce 24 obiettivi concreti e misurabili per rafforzare la crescita responsabile del Gruppo nel prossimo decennio.



Tra le principali novità - spiega la società - figurano l'adesione al United Nations Global Compact, ufficializzata nel marzo 2026, e la formalizzazione del commitment ufficiale alla Science Based Targets initiative (SBTi) per la definizione di target climatici sulle emissioni Scope 1, Scope 2 e Scope 3, in linea con la traiettoria globale di contenimento dell'aumento della temperatura entro 1,5°C.



Il Piano si sviluppa attraverso una strategia articolata su due dimensioni complementari: Apply (Sphere of Action), dedicata alle attività direttamente gestite dal Gruppo, e Promote (Sphere of Influence), focalizzata sulla diffusione di pratiche sostenibili lungo la filiera, coinvolgendo fornitori, partner e clienti.



Dei 24 obiettivi previsti, 18 ricadono nella sfera di azione diretta e 6 nella sfera di influenza.



Nel dettaglio, sul fronte ambientale, Intercos si impegna a definire un target di riduzione delle emissioni GHG Scope 1, 2 e 3 con target 2035 validato da SBTi; raggiungere il 100% di energia elettrica acquistata da fonti rinnovabili per gli stabilimenti industriali entro il 2030; ridurre del 30% l'intensità dei prelievi idrici per milione di unità prodotte entro il 2030 rispetto alla baseline 2021; mantenere l'azzeramento dei rifiuti industriali destinati alla discarica.



In ambito innovazione responsabile e gestione del prodotto, il Gruppo punta a rafforzare ulteriormente la trasparenza e la sostenibilità delle proprie formulazioni attraverso: il mantenimento del 100% di mica acquistata da fornitori membri della Responsible Minerals Initiative (RMI); il mantenimento del 100% dei derivati dell'olio di palma certificati RSPO; il consolidamento della politica di divieto dei test sugli animali; lo sviluppo di formulazioni innovative ed esclusivamente "clean" che verranno presentate negli eventi di settore e la definizione di un processo strutturato di verifica della conformità; la promozione di soluzioni di packaging sostenibile nei nuovi sviluppi prodotto; la piena tracciabilità degli ingredienti di origine naturale fino al sito produttivo entro il 2035.



Sul fronte dell’impegno sociale, Intercos conferma la centralità delle persone attraverso obiettivi che prevedono: Total Incident Rate inferiore a 3 entro il 2030 e inferiore a 2 entro il 2035; impegno a consolidare entro il 2030 le politiche già in essere per garantire una retribuzione adeguata a tutti i lavoratori, nel rispetto degli standard del Living Wage; progressiva riduzione del gender pay gap, nell’ambito di un percorso strutturato di sua eliminazione; programmi di Inclusive Sourcing finalizzati a coinvolgere almeno 250 lavoratori appartenenti a categorie vulnerabili entro il 2030; implementazione, in ogni Legal Entity del Gruppo, di almeno un'iniziativa annuale dedicata al benessere delle persone e alla promozione della diversità, dell'equità e dell'inclusione (DE&I).



In ambito governance, oltre all'adesione all'UN Global Compact, il Piano prevede l'integrazione di KPI ESG nei sistemi di incentivazione del management e il rafforzamento delle attività di controllo e due diligence attraverso audit periodici in ambito HSE, sostenibilità, compliance e diritti umani e SMETA, nonché la formazione del 100% dei dipendenti su temi di anti-corruzione ed ethics.

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