Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,913 euro/l, gasolio a 2,020 euro/l

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - martedì 9 giugno 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,913 euro/l per la benzina e 2,020 €/l per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,010 euro/l per la benzina e 2,101 euro/l per il gasolio.

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