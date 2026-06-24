MAIRE collabora con Samruk-Kazyna e ACIK per lo Sustainable Aviation Fuel in Kazakistan

(Teleborsa) - MAIRE ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il fondo sovrano del Kazakistan Samruk-Kazyna e con l’Associazione per il Commercio Italo-Kazako (ACIK) per collaborare allo sviluppo di una piattaforma per la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) nella Repubblica del Kazakistan, facendo leva sul portafoglio tecnologico e sulle competenze di Nextchem, nonché sulle capacità esecutive del Gruppo.



L’iniziativa - spiega la società - valuterà la fattibilità complessiva della produzione di SAF, basata su feedstock HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) disponibili nel Paese, a supporto dell’ambizione del Kazakistan di rafforzare il proprio ruolo come hub regionale per il sustainable aviation fuel.



Nell’ambito del MoU, le parti collaboreranno nella valutazione delle opzioni infrastrutturali, nel coinvolgimento degli stakeholder e nella definizione di un adeguato framework di investimento, potenzialmente all’interno dell’Astana International Financial Centre (AIFC). Nextchem farà leva sulle proprie competenze per identificare e sviluppare le diverse alternative tecnologiche, valutando al contempo la fattibilità tecnica, commerciale e finanziaria.

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