Nextchem (Maire), accordo con Sustaero per progetto di produzione di SAF in Canada

(Teleborsa) - Maire , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la sua controllata Nextchem si è aggiudicata un accordo di licenza con Sustaero per un progetto di produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF) da biomassa in Canada. In base all'accordo, Nextchem fornirà la licenza della tecnologia proprietaria NX Circular™ per la sezione biomass-to-syngas dell'impianto, che rappresenta la fase iniziale del processo produttivo.



L'impianto, la cui messa in funzione è prevista nel 2030, avrà una capacità produttiva fino a 144 mila tonnellate annue di SAF da biomasse residuali, con potenziale espansione fino a quattro volte la capacità iniziale. A seguito della Decisione Finale di Investmento (FID), l'accordo prevede inoltre un potenziale ampliamento dello scopo del lavoro, con la fornitura del Process Design Package (PDP), di apparecchiature proprietarie, servizi tecnici e catalizzatori.



"Questo accordo conferma l'interesse del mercato per le nostre soluzioni proprietarie di gassificazione, pensate per applicazioni avanzate e versatili di waste-to-value a partire da diversi feedstock - ha commentato Fabio Fritelli, Managing Director di Nextchem - Abilitando la produzione di syngas purificato per il SAF, supportiamo Sustaero nello sviluppo di un percorso innovativo che integra circolarità e obiettivi di decarbonizzazione".

Condividi

```