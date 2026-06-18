Parigi: andamento negativo per Euronext

(Teleborsa) - Rosso per la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali , che sta segnando un calo dell'1,82%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Euronext , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Euronext è in rafforzamento con area di resistenza vista a 147,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 144,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 150,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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