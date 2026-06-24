Parigi: calo per Euronext

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali , che mostra un decremento del 2,00%.



La tendenza ad una settimana di Euronext è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Euronext . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 143,9 Euro. Primo supporto visto a 141,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 139,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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