Parigi: calo per Euronext
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, che mostra un decremento del 2,00%.
La tendenza ad una settimana di Euronext è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Euronext. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 143,9 Euro. Primo supporto visto a 141,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 139,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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