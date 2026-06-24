Parigi: giornata depressa per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo di occhialeria , che presenta una flessione del 2,11%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di EssilorLuxottica rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 163,5 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 166,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 162,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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