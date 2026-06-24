Stefan Schulte rieletto presidente di ACI Europe

(Teleborsa) - Stefan Schulte è stato confermato alla presidenza di ACI Europe, associazione europea degli aeroporti. La rielezione ha avuto luogo durante il 36° Congresso annuale e Assemblea generale di ACI EUROPE, che si sono svolti all'aeroporto di Praga.



All’inizio del suo secondo mandato, Stefan Schulte ha sottolineato come gli aeroporti europei si trovino ad affrontare la necessità di svincolare la loro sostenibilità finanziaria e la capacità di investimento dalla crescita dei volumi di traffico e ribadito l’impegno a rappresentare le esigenze dell’intera comunità aeroportuale, dai grandi hub ai piccoli aeroporti regionali, tutti di vitale importanza.



Durante l'Assemblea generale è stato rinnovato anche il Consiglio di amministrazione di ACI EUROPE, composto da: George Kallimasias, CEO dell'Aeroporto Internazionale di Atene; Eleni Kaloyirou, CEO di Hermes Airports (Cipro); Nazareno Ventola, CEO dell'aeroporto di Bologna; Arnaud Feist, CEO dell'aeroporto di Bruxelles; Rémi Maumon de Longevialle, CEO di VINCI Airports (Francia); Pieter van Oord, CEO del Royal Schiphol Group; Andrew Bell, CEO di Regional & City Airports (Regno Unito); Mats Johannesson, CEO di Swedavia (Svezia); e dai riconfermati Aletta von Massenbach, CEO dell'aeroporto di Berlino Brandeburgo e Thomas Woldbye, CEO dell'aeroporto di Londra Heathrow.

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