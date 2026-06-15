Eurogas, rieletto Cristian Signoretto alla presidenza per un ulteriore mandato biennale

(Teleborsa) - Eurogas, la principale associazione che rappresenta il settore del gas europeo, ha rieletto oggi in occasione dell'Assemblea Generale Cristian Signoretto come Presidente e Michael Lewis come Vicepresidente, entrambi per un ulteriore mandato biennale, in un momento cruciale per il sistema energetico europeo.



Signoretto, Direttore del Portafoglio Globale Gas e GNL di Eni , e Lewis, Amministratore Delegato di Uniper , guideranno Eurogas nel suo impegno a sostegno della transizione verso la neutralità climatica, garantendo al contempo un approvvigionamento energetico sicuro e accessibile per l'industria e le famiglie europee.



I loro rinnovi di mandato giungono in un momento in cui il sistema energetico europeo sta attraversando una profonda trasformazione in risposta agli obiettivi climatici, all'evoluzione delle dinamiche di mercato e ai recenti shock geopolitici. In questo contesto, Eurogas si concentra su come i gas naturali, rinnovabili e a basse emissioni di carbonio possano continuare a svolgere un ruolo centrale nel raggiungimento della decarbonizzazione, della competitività e della sicurezza dell'approvvigionamento.



Commentando la sua rielezione, Cristian Signoretto, Presidente di Eurogas, ha dichiarato: “Sono onorato della fiducia che i membri di Eurogas mi hanno accordato per un secondo mandato. La transizione energetica europea è entrata in una nuova fase, definita da nuove realtà di mercato. Il nostro compito è garantire che i gas, naturali, rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, continuino a sostenere questa transizione, fornendo energia sicura, flessibile e accessibile ai cittadini e alla base industriale europea, mantenendoci al contempo sulla strada giusta per raggiungere i nostri obiettivi climatici”.



Andreas Guth, Segretario Generale di Eurogas, ha affermato: “La rielezione di Cristian Signoretto e Michael Lewis riflette la forte fiducia dei nostri membri nella loro leadership in un momento di profondo cambiamento. Sotto la loro guida, Eurogas continuerà a garantire che la regolamentazione e la struttura del mercato consentano ai gas di continuare a contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento e all'accessibilità economica, mentre il settore si adatta ai nuovi modelli di domanda e alle mutevoli realtà di mercato”.

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