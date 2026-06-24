Appuntamenti macroeconomici del 24 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 24/06/2026
01:50 Giappone: Prezzi servizi, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,3%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 85,6 punti; preced. 84,9 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -3,8%)
14:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -206 Mld $; preced. -190,7 Mld $)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 638K unità; preced. 622K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -6,2%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -5,1 Mln barili; preced. -8,26 Mln barili)
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