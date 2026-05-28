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Vendita case nuove USA in aprile
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28 maggio 2026 - 16.05
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Vendita case nuove in aprile pari a 622K unità
, in calo rispetto al precedente 663K unità (la previsione era 661K unità).
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