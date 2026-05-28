Milano 16:19
49.882 +0,61%
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Dow Jones 16:19
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Londra 16:19
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Vendita case nuove USA in aprile

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Vendita case nuove USA in aprile
USA, Vendita case nuove in aprile pari a 622K unità, in calo rispetto al precedente 663K unità (la previsione era 661K unità).
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